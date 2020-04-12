Стрельба произошла в Калифорнии. Фото: flickr.com

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Стрельба произошла в Соединенных Штатах Америки во время коронавирусного карантина.

Вооруженный инцидент зафиксирован в американском городе Бейкерсфилд в штате Калифорния. На закрытой вечеринке произошла стрельба, в результате которой шесть человек погибли. Среди жертв — несовершеннолетний ребенок. Об этом 12 апреля сообщает CNN.

Отмечается, что также ранения получили несколько человек. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, ранения не угрожают их жизни.

Свидетели сообщили, что нападавших было четверо, они приехали на белом седане. Полиция занимается розыском злоумышленников, но пока никого не задерживали.

Перестрелка произошла во время карантина, который был введен с целью уменьшить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел карантин в конце марта и недавно продлил его до 15 мая.

Напомним, в феврале в американском городе Милуоки, расположенном в штате Висконсин, произошла стрельба. Инцидент, в результате которого погибли восемь человек, произошел на территории местного завода пивоваренной компании Molson Coors.