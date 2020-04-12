Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Карантина в Украине придерживаются не все граждане. На Вербное воскресенье у храмов собираются десятки, а то и сотни верующих.

Так, в Ровно, в Свято-Воскресенском соборе сегодня проводилась служба УПЦ МП. В храм пришли много людей, которые не соблюдают безопасную дистанцию. Некоторые пришли в общественное место без масок на лице. Об этом сообщает «ЧаРівне».

По информации местного издания, Украинская православная церковь МП уже не впервые нарушает карантинные мероприятия в Ровно.

Много людей возле церквей сегодня фиксируется и в Черновцах. Как пишет информационное агентство ACC, скопления людей сегодня можно было заметить вблизи Свято-духовского кафедрального собора на Соборной площади.

Ранее председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что на праздники в Черновицкой области не будут закрывать церкви. При этом глава области призвал людей соблюдать правила карантина.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвали верующих оставаться дома на пасхальные праздники и соблюдать условия карантина.