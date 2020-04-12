В Україні 13 квітня можливі заморозки, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Україні 13 квітня буде більш теплою, ніж у попередню добу.

У більшості західних областей та Житомирській вдень очікуються дощі, на Лівобережжі — сильні заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 13 квітня опади не очікуються, мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +3.+5°, вдень — піднімуться до +18.+20°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Львові ніч мине без опадів, вдень — дощ. Температура повітря вночі становитиме +4.+6°, вдень — +19.+21°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі доба мине без опадів. Вночі термометри покажуть +6.+8°, вдень — +13.+15°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі також опади не очікуються. Температура вночі опуститься до -1.-3°, вдень — підніметься до +16.+18°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Харкові — без опадів. Вночі температура становитиме -1.-3°, вдень — +16.+18°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті вночі синоптики опадів не прогнозують, вдень — дощ. Вночі очікується +4.+6°, вдень — +20.+22°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 13 квітня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, американські вчені розробили методику, яка дозволить робити прогнози погоди відразу на 14−15 днів.