От коронавируса умер архимандрит Нектарий, фото: Киево-Печерская лавра

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Коронавирус SARS-CoV-2 унес жизнь архимандрита Киево-Печерской лавры Нектария (Коваленко Александра Андреевича).

Кроме того, в столичную Александровскую больницу из-за ухудшения самочувствия госпитализирован настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, у которого подозревают коронавирус. Об этом со ссылкой на источники в лавре сообщает «24 канал».

Также о смерти Нектария сообщается на сайте лавры, однако там коронавирус как причина смерти не указывается. Указано лишь, что 74-летний архимандрит умер «после продолжительной болезни».

Отмечается, что Нектарий стал послушником в лавре в 1988 году, когда там возобновилась монашеская жизнь, приостановленная на длительное время советской властью.

В Украине уже зафиксированы почти 2,8 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли по меньшей мере 83 человека.

Напомним, недавно духовников Киево-Печерской лавры проверили на коронавирус. В результате эту инфекцию обнаружили у 30 человек.