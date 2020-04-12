Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
От коронавируса умер архимандрит Нектарий, фото: Киево-Печерская лавра

Коронавирус в Украине: умер монах Киево-Печерской лавры — СМИ

12 апр 2020, 16:54
999

Коронавирус SARS-CoV-2 унес жизнь архимандрита Киево-Печерской лавры Нектария (Коваленко Александра Андреевича).

Кроме того, в столичную Александровскую больницу из-за ухудшения самочувствия госпитализирован настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, у которого подозревают коронавирус. Об этом со ссылкой на источники в лавре сообщает «24 канал».

Также о смерти Нектария сообщается на сайте лавры, однако там коронавирус как причина смерти не указывается. Указано лишь, что 74-летний архимандрит умер «после продолжительной болезни».

Отмечается, что Нектарий стал послушником в лавре в 1988 году, когда там возобновилась монашеская жизнь, приостановленная на длительное время советской властью.

В Украине уже зафиксированы почти 2,8 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли по меньшей мере 83 человека.

Напомним, недавно духовников Киево-Печерской лавры проверили на коронавирус. В результате эту инфекцию обнаружили у 30 человек.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров