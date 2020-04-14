Украина выйдет из карантина с помощью нового вида тестирования — Ляшко, фото — Знай

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Карантин в Украине может завершиться массовым тестированием населения по новой методике. Среди мероприятий, направленных на выход из карантина, будет введение иммуноферментного анализа (ИФА).

О такой возможной новации рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ICTV.

Иммуноферментный анализ — это ферментный имуносорбентний анализ, иммунологический метод для определения наличия определенных антигенов, путем реакции «антиген-антитело». Он используется в научно-исследовательской работе и клинической лабораторной диагностике. Если антиген (молекула-мишень) представляет собой белок, то его очищенный препарат используют для получения антител, с помощью которых потом и обнаруживают эту мишень.

Мы разрабатываем шаги, как нужно в дальнейшем выходить из карантина. Один из этих методов — введение нового вида тестирования: ИФА-тестов. Они обнаруживают антитела и это подтверждает, переболел ли человек COVID-19. Многие люди болеют бессимптомно, — рассказал Ляшко.

Он предупреждает, что такое тестирование станет новым испытанием для системы государственных лабораторий, поэтому власть начала переговоры с частными сетями, которые готовы взяться за это тестирование.

Когда появятся эти тесты в Украине, мы отработаем методику. Это будет один из элементов выхода из карантина, — рассказал Ляшко.

Кроме того, медики изучают практику Китая, который уже начал выходить из карантина.

Ранее Виктор Ляшко заявлял, что COVID-19 приведет к коллапсу медицинской системы в Украине в случае, если заболеют 10% населения.