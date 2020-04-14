У МОЗ застерегли від відвідування храмів на Великдень. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n136703-svyatkuvannya-velykodnya-u-hramah-moje-pryzvesty-do-splesku-infikuvannya-koronavirusom-moz.html

Ракурс

Коронавірус в Україні діагностований вже у понад 3,3 тис. осіб. Проте кількість хворих може значно збільшитися, якщо багато українців підуть у церкви та храми на Великдень.

У такому випадку через 5−7 днів можна очікувати сплеск захворюваності. Саме через цей проміжок часу зазвичай з’являються симптоми інфікування. Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми «Свобода слова».

Він закликав людей святкувати Великдень вдома та не наражати на небезпеку ані себе, ані оточуючих. Також Ляшко зазначив, що Міністерство охорони здоров’я розраховує на свідомість людей, адже «не вистачить ніяких сил ані поліції, ані епідеміологів, щоб закрити всі храми та закрити всіх людей».

За його словами, масове відвідування церков на Великдень може звести до нуля досягнуті успіхи у стримуванні поширення коронавірусу в Україні. Він додав, що наразі епідемія коронавірусу в Україні йде за сценарієм, у якому передбачено захворюваність не більш ніж 2% громадян. Проте масове порушення карантину може значно погіршити ці прогнози.

Ляшко також зазначив, що Міністерство охорони здоров’я спілкувалося з Радою церков, з усіма главами церков щодо того, що потрібно зробити все можливе, щоб уникнути масових скупчень на Великдень.

Як писав «Ракурс», 12 квітня, у Вербну неділю, у деяких містах України біля храмів були зафіксовані масові скупчення людей. Порушення правил карантину зафіксували у Рівному та Чернівцях.