В Минздраве предостерегли от посещения храмов на Пасху. Фото: DW

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Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован уже у более чем 3,3 тыс. человек. Однако количество больных может значительно увеличиться, если многие украинцы пойдут в церкви и храмы на Пасху.

В таком случае через 5−7 дней можно ожидать всплеск заболеваемости. Именно спустя столько дней обычно появляются симптомы инфицирования. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова».

Он призвал людей праздновать Пасху дома и не подвергать опасности ни себя, ни окружающих. Также Ляшко отметил, что Министерство здравоохранения рассчитывает на осознанность людей, ведь «не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей».

По его словам, массовое посещение церквей на Пасху может свести к нулю достигнутые успехи в сдерживании распространения коронавируса в Украине. Он добавил, что сейчас эпидемия коронавируса в Украине идет по сценарию, в котором предусмотрено заболеваемость не более 2% граждан. Однако массовое нарушение карантина может значительно ухудшить эти прогнозы.

Ляшко также отметил, что Министерство здравоохранения общалось с Советом церквей, со всеми главами церквей относительно того, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений на Пасху.

Как писал «Ракурс», 12 апреля, в Вербное воскресенье, в некоторых городах Украины возле храмов были зафиксированы массовые скопления людей. Нарушение правил карантина зафиксировали в Ровно и Черновцах.