Пандемія коронавірусу: ВООЗ заявляє, що пік захворюваності ще попереду

https://racurs.ua/ua/n136734-pik-zahvoruvanosti-koronavirusom-sche-poperedu-vooz.html

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Пандемія коронавірусу, а також швидкість поширення COVID-19 у світі, ще не досягла свого піку. Про це заявила офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Маргарет Харріс.

За її словами, в Європі спостерігається неоднорідна картина захворюваності коронавірусною інфекцією. Зокрема, Італія та Іспанія демонструють поліпшення ситуації з коронавірусом, а Велика Британія і Туреччина, навпаки, — там ще фіксується приріст кількості інфікованих, пише Reuters.

Загалом на Європу і США припадає 90% випадків коронавірусу в світі. Наприклад, у Китаї зараз діагностуються «привезені» з Росії випадки COVID-19. Водночас, вакцина від коронавірусу з’явиться не раніше, аніж за рік.

Нагадаємо, за даними Університету Джонса Хопкінса на 14 квітня, у всьому світі коронавірусом заразилося 1,934 млн осіб, 464 тис. вдалося перемогти захворювання, 120 тис. померли. Перше місце за кількістю інфікованих та смертністю від COVID-19 зараз займають США.

Тим часом президент США Дональд Трамп знову пригрозив виходом з ВООЗ і СОТ.

Я незадоволений ВООЗ, та й СОТ теж… Нас обдурюють усі, чи то в охороні здоров’я або ж у торгівлі. Я їх називаю близнючки Бобс. Вони роками стикалися з відсутністю протидії (з боку США — ред.)… Вони знають, що я вийду (з організацій — ред.), якщо з нами не будуть поводитися чесно… Я в ігри не бавлюся. Ми вийдемо, якщо потрібно, — заявив Трамп.

Водночас у США хочуть розслідувати причини пандемії COVID-19, а також роль ВООЗ і Китаю. Комітет із внутрішньої безпеки і урядових справ Сенату США починає широкомасштабне розслідування реакції ВООЗ на COVID-19 та того, як саме вірус поширювався спочатку.