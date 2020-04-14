Запобіжний захід Чорновол: адвокати заявили відвід судді

Екс-нардеп Тетяна Чорновол. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n136730-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-chornovol.html

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Печерський районний суд Києва 14 квітня розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату України Тетяні Чорновол.

Розгляд справи Тетяни Чорновол перенесли на невизначений термін. Екс-нардеп заявила відвід судді Вовку. Наразі невідомо, коли відбудеться нове судове засідання. Про це повідомляє Telegram-канал «Политика Страны».

У відкритих джерелах відсутня інформація про атворозподіл даної справи. Таким чином, мені під час підготовки до цього судового засідання не вдалося визначити звіт про автоматичний розподіл справи. Внаслідок цього в мене є взагалі сумнів, що цей авторозподіл взагалі був здійснений відповідно до законодавства… Я заявляю про відвід слідчого судді, — цитує «Укрінформ» адвоката Чорновол.

Перед засіданням суду співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко в ефірі телеканалу «Прямий» заявила, що всі 27 членів фракції готові взяти на поруки колишнього народного депутата Тетяну Чорновол.

Нагадаємо, 10 квітня слідчі ДБР провели обшуки й оголосили підозру колишньому народному депутату Тетяні Чорновол. Їй інкримінують підпал та умисне убивство людини — п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вважають, що 18 лютого 2014 року Чорновол керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі центрального офісу Партії регіонів у Києві. Тоді в пожежі загинула людина.

За Чорновол після цього заступилися екс-президент Петро Порошенко, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов та чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.