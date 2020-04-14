Карантин у Європі: Польща та Австрія «розморожують» економіку, але зберігають гігієнічні обмеження, фото — Апостроф

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Карантин у Польщі та Австрії збережеться, але влада цих країн обережно починає розморожувати економіку.

Варшава з 16 квітня запроваджує обов’язковий «масковий режим» в громадських місцях, але одночасно пом’якшує обмеження на відвідування магазинів, відкриває з певними обмеженнями салони краси та перукарні.

Такі заходи почнуть діяти з 19 квітня, заявив міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський в ефірі RMF24.

Сьогодні до магазину у Польщі може увійти втричі більше людей, ніж кількість кас у ньому. Уряд дозволить відвідання магазину незалежно від його площі чи кількості кас. Зміни щодо салонів краси та перукарень відповідатимуть принципу забезпечення двометрової відстані між покупцями.

А от в Австрії більшість магазинів вже відкрилися. Ця країна однією з перших країн ЄС пом’якшила вимоги, але у всіх торговельних точках діють суворі гігієнічні норми. Трохи вільніше почуваються тепер власники книгарень, магазинів одягу, господарських товарів, квітів, повідомляє DW.

Утім, їхні клієнти повинні носити маски і користуватися візками, щоб дотримуватися соціальної дистанції. У магазинах мусять регулювати кількість покупців. В Австрії також зобов’язали носити маски і дотримуватися дистанції у громадському транспорті.

В країні готується відкритися приблизно 80% раніше закритих магазинів. Їх власникам, яких упіймають на порушенні гігієнічних вимог, загрожує штраф до 3,6 тис. євро.

Польща очікує піку коронавірусу у травні-червні, її влада вважає, що країна перебуває тільки на початку боротьби з епідемією. В Австрії наразі підтвердили 14 тис. випадків захворювання COVID-19, загинули 384 людини, понад 7,6 тис. одужали.

Нещодавно жорсткий коронавірусний карантин послабили у Китаї. Водночас розвідка США доповіла в Білий дім про те, що Китай приховує реальний стан справ із коронавірусом у країні, а офіційні дані про його жертви були сфальсифіковані.