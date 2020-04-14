Карантин в Европе: Польша и Австрия «размораживают» экономику, но сохраняют гигиенические ограничения, фото — Апостроф

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Карантин в Польше и Австрии сохранится, но власти этих стран осторожно начинают «размораживать» экономику.

Варшава с 16 апреля вводит обязательный «масочный режим» в общественных местах, но одновременно смягчает ограничения на посещение магазинов, открывает с определенными ограничениями салоны красоты и парикмахерские.

Такие меры начнут действовать с 19 апреля, заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский в эфире RMF24.

Сегодня в магазин в Польше может войти в три раза больше людей, чем количество касс в нем. Правительство разрешит посещение магазина независимо от его площади или количества касс. Изменения относительно салонов красоты и парикмахерских будут отвечать принципу обеспечения двухметрового расстояния между покупателями.

А вот в Австрии большинство магазинов уже открылись. Эта страна одной из первых в ЕС смягчила требования, но во всех торговых точках действуют строгие гигиенические нормы. Немного свободнее чувствуют себя теперь владельцы магазинов одежды, хозяйственных товаров, цветов, сообщает DW.

Впрочем, их клиенты должны носить маски и пользоваться тележками, чтобы соблюдать социальную дистанцию. В магазинах должны регулировать количество покупателей. В Австрии также обязали носить маски и соблюдать дистанцию ​​в общественном транспорте.

В стране готовится открыться примерно 80% ранее закрытых магазинов. Их собственникам, которых поймают на нарушении гигиенических требований, грозит штраф до 3,6 тыс. евро.

Польша ожидает пика коронавируса в мае-июне, ее власти считают, что страна находится только в начале борьбы с эпидемией. В Австрии пока потвердили 14 тыс. случаев заболевания COVID-19, погибли 384 человека, более 7,6 тыс. выздоровели.

Недавно жесткий коронавирусный карантин ослабили в Китае. В то же время разведка США доложила в Белый дом о том, что Китай скрывает реальное положение дел с коронавирусом в стране, а официальные данные о его жертвах были сфальсифицированы.