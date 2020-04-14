Погода в Украине. Фото: Obozrevatel

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Погода в Украине 15 апреля не порадует весенним теплом. В западных и северных областях ночью ожидаются заморозки до 1−3° мороза. В южных, центральных и восточных областях ночью пройдет мокрый снег.

В западных областях днем будет облачно с прояснениями. В Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях днем ожидается дождь. Дневная температура составит 8−10° тепла, ночью ожидаются заморозки до 1−3° мороза, сообщает украинский Гидрометцентр.

В центре страны днем воздух прогреется до 7−11° тепла. Ночью столбик термометра опустится до 2−4° тепла. В Черкасской области ночная температура составит 1−3° мороза и пройдет мокрый снег.

На юге днем воздух прогреется до 12−14° тепла, ночная температура составит 3−5° тепла. Днем осадков не ожидается, ночью возможен мокрый снег.

На севере сутки пройдут без осадков. Днем воздух прогреется до 7−10° тепла, ночью возможны заморозки до 1−3° мороза.

В восточных областях ночью пройдет мокрый снег. Днем в Харьковской, Луганской и Донецкой областях возможет дождь. Дневная температура воздуха составит 8−10° тепла, ночью температура опуститься до 3−5° тепла.

В Киеве следующие сутки пройдут без осадков. Днем воздух прогреется до 7−9° тепла, ночью возможны заморозки от 0° до 2° мороза.

Геомагнитная обстановка в Киеве 15 апреля будет довольно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения ночью и утром.