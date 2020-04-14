Погода в Україні. Фото: Obozrevatel

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Погода в Україні 15 квітня не порадує весняним теплом. У західних та північних областях вночі очікуються заморозки до 1−3° морозу. У південних, центральних і східних областях вночі пройде мокрий сніг.

У західних областях вдень буде хмарно з проясненнями. У Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях вдень очікується дощ. Денна температура складе 8−10° тепла, вночі очікуються заморозки до 1−3° морозу, повідомляє український Гідрометцентр.

У центрі країни вдень повітря прогріється до 7−11° тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до 2−4° тепла. У Черкаській області нічна температура складе 1−3° морозу і пройде мокрий сніг.

На півдні вдень повітря прогріється до 12−14° тепла, нічна температура складе 3−5° тепла. Днем опадів не очікується, вночі можливий мокрий сніг.

На півночі доба пройде без опадів. Вдень повітря прогріється до 7−10° тепла, вночі можливі заморозки до 1−3° морозу.

У східних областях вночі пройде мокрий сніг. Вдень у Харківській, Луганській і Донецькій областях можливий дощ. Денна температура повітря складе 8−10° тепла, вночі температура опуститься до 3−5° тепла.

У Києві наступна доба пройде без опадів. Вдень повітря прогріється до 7−9° тепла, вночі можливі заморозки від 0° до 2° морозу.

Геомагнітна активність у Києві 15 квітня буде досить спокійною, очікуються лише невеликі обурення вночі та вранці.