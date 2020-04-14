Раптовий буревій засипав пилом два міста на Волині, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n136705-raptovyy-bureviy-zasypav-pylom-dva-mista-na-volyni-foto-video.html

Ракурс

Буревій на тлі сухої погоди, яка встановилася на заході країни, наробив лиха на Волині.

У мережі оприлюднили відео шквального вітру у двох волинських райцентрах — Ковелі і Ратно.

В області у квітні ще не випадали опади, тому буревій підняв у повітря тонни пилу та накоїв лиха на городах і полях мешканців Волині.

Очевидці на відео коментують, що ще ніколи не бачили такої негоди у Ковелі. Шквальний вітер підіймав хмари пилу та хилить дерева.

У Ратному за лічені хвилини увечері 13 квітня буревій позривав шифер із будинків та поштового відділення «Укрпошти». Сильний вітер із грозою та дощем зірвав приблизно 100 кв. м шиферу з будинків, повідомив речник рятувальників Володимир Нестеров.

Рух по центральній вулиці Ратного, яка є водночас частиною міжнародної траси, був ускладнений.