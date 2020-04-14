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Ракурс
Раптовий буревій засипав пилом два міста на Волині, скріншот відео

Раптовий буревій засипав пилом два міста на Волині (ФОТО, ВІДЕО)

14 кві 2020, 12:06
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Буревій на тлі сухої погоди, яка встановилася на заході країни, наробив лиха на Волині.

У мережі оприлюднили відео шквального вітру у двох волинських райцентрах — Ковелі і Ратно.

В області у квітні ще не випадали опади, тому буревій підняв у повітря тонни пилу та накоїв лиха на городах і полях мешканців Волині.

Очевидці на відео коментують, що ще ніколи не бачили такої негоди у Ковелі. Шквальний вітер підіймав хмари пилу та хилить дерева.

У Ратному за лічені хвилини увечері 13 квітня буревій позривав шифер із будинків та поштового відділення «Укрпошти». Сильний вітер із грозою та дощем зірвав приблизно 100 кв. м шиферу з будинків, повідомив речник рятувальників Володимир Нестеров.

Рух по центральній вулиці Ратного, яка є водночас частиною міжнародної траси, був ускладнений.

Раптовий буревій засипав пилом два міста на Волині, фото — "Район Ратне"

Раптовий буревій засипав пилом два міста на Волині, фото — "Район Ратне"

Джерело: Ракурс


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