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Погода в Україні. Фото: Pexels

Погода в Україні на 14 квітня: синоптики попереджають про штормовий вітер, мокрий сніг і заморозки (КАРТА)

14 кві 2020, 09:09
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Погода в Україні 14 квітня сильно зіпсується. Синоптики попереджають про штормовий вітер 15−20 м/с, а також сильний дощ зі снігом у деяких західних областях країни.

Також в південних і східних областях сьогодні вночі очікуються заморозки. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Штормовий вітер 15−20 м/с очікується по всій території України. Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • в разі сильного вітру сховатися у найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Погода в Україні. Карта: Гідрометцентр

Також у деяких західних областях до сильного вітру додасться дощ із мокрим снігом. Така погода прогнозується у Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях вночі очікуються заморозки на поверхні грунту. Температура опуститься до 0−5°. Днем буде йти дощ, також синоптики попереджають про сильний вітер.

Як повідомлялося, американським вченим вдалося розробити методику, яка дозволить створювати прогнози погоди одразу на 14−15 днів.


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