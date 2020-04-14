Погода в Україні. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n136692-pogoda-v-ukrayini-na-14-kvitnya-synoptyky-poperedjaut-pro-shtormovyy-viter-mokryy-snig.html

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Погода в Україні 14 квітня сильно зіпсується. Синоптики попереджають про штормовий вітер 15−20 м/с, а також сильний дощ зі снігом у деяких західних областях країни.

Також в південних і східних областях сьогодні вночі очікуються заморозки. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Штормовий вітер 15−20 м/с очікується по всій території України. Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

в разі сильного вітру сховатися у найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Також у деяких західних областях до сильного вітру додасться дощ із мокрим снігом. Така погода прогнозується у Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях вночі очікуються заморозки на поверхні грунту. Температура опуститься до 0−5°. Днем буде йти дощ, також синоптики попереджають про сильний вітер.

Як повідомлялося, американським вченим вдалося розробити методику, яка дозволить створювати прогнози погоди одразу на 14−15 днів.