Погода в Украине. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n136692-pogoda-v-ukraine-na-14-aprelya-sinoptiki-preduprejdaut-o-shtormovom-vetre-mokrom-snege.html

Ракурс

Погода в Украине 14 апреля сильно испортится. Синоптики предупреждают о штормовом ветре 15−20 м/с, а также сильном дожде со снегом в некоторых западных областях страны.

Также в южных и северных областях сегодня ночью ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Штормовой ветер 15−20 м/с ожидается по всей территории Украины. Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также в некоторых западных областях к сильному ветру добавится дождь с мокрым снегом. Такая погода прогнозируется во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы. Температура опустится до 0−5°. Днем будет идти дождь, также синоптики предупреждают о сильном ветре.

Как сообщалось, американским ученым удалось разработать методику, которая позволит создавать прогнозы погоды сразу на 14−15 дней.