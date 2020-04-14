Внезапный ураган засыпал пылью два города на Волыни, скриншот видео

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Ракурс

Ураган на фоне сухой погоды, которая установилась на западе страны, наделал беды на Волыни.

В сети появилось видео шквального ветра в двух волынских райцентрах — Ковеле и Ратно.

В области в апреле еще не выпадали осадки, поэтому ураган поднял в воздух тонны пыли и натворил беды на огородах и полях жителей Волыни.

Очевидцы на видео комментируют, что еще никогда не видели такую ​​погоду в Ковеле. Шквальный ветер поднимал тучи пыли и клонил к земле деревья.

В Ратно за считанные минуты вечером 13 апреля ураган сорвал шифер с домов и почтового отделения «Укрпочты». Сильный ветер с грозой и дождем сорвал около 100 кв. м шифера из домов, сообщил представитель спасателей Владимир Нестеров.

Движение по центральной улице Ратно, которая является одновременно частью международной трассы, был затруднено.