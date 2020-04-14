Внезапный ураган засыпал пылью два города на Волыни (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n136705-vnezapnyy-uragan-zasypal-pylu-dva-goroda-na-volyni-foto-video.htmlРакурс
Ураган на фоне сухой погоды, которая установилась на западе страны, наделал беды на Волыни.
В сети появилось видео шквального ветра в двух волынских райцентрах — Ковеле и Ратно.
В области в апреле еще не выпадали осадки, поэтому ураган поднял в воздух тонны пыли и натворил беды на огородах и полях жителей Волыни.
Очевидцы на видео комментируют, что еще никогда не видели такую погоду в Ковеле. Шквальный ветер поднимал тучи пыли и клонил к земле деревья.
В Ратно за считанные минуты вечером 13 апреля ураган сорвал шифер с домов и почтового отделения «Укрпочты». Сильный ветер с грозой и дождем сорвал около 100 кв. м шифера из домов, сообщил представитель спасателей Владимир Нестеров.
Движение по центральной улице Ратно, которая является одновременно частью международной трассы, был затруднено.