Кашпіровський лікує онлайн від коронавірусу: у соцмережах заговорили про повернення 90-их

https://racurs.ua/ua/n136731-z-yavyvsya-pershyy-vershnyk-apokalipsysu-reakciya-socmerej-na-onlayn-likuvannya-kashpirovskym.html

Ракурс

Анатолій Кашпіровський, відомий радянський екстрасенс, котрого старше покоління українців пам’ятає за «цілющі» сеанси з телеекранів, перебрався в інтернет та завів власний YouTube-канал. Там він проводить свої «оздоровчі сеанси» і вже навіть встиг розповісти про плюси коронавірусу.

За кілька днів відеозапис сеансу Кашпіровського набрав понад 247 тис. переглядів. У коментарях екстрасенса переважно вихваляють. Також там з’явилася маса кумедних коментарів про те, що після сеансу Кашпіровського у когось потемнішало волосся, зникли вени на нозі або біль у хребті. Окрім цього, глядачі просили Кашпіровського провести сеанс проти коронавірусу, а також у деталях описували свої проблеми.

«Ракурс» зібрав кумедні коментарі про телецілителя.

Толік, як я сумував!, — пишуть користувачі Фейсбук. Ай-да Толік, молодець! Вирішив йти в ногу з часом, — радіють появі сеансів Кашпіровського одні. Ну, ось тепер точно все. Перший вершник виїхав, — знущаються інші. Почнемо з очевидного жарту: через загальний карантин природа настільки очистилася, що на YouTube повернувся телевізійний цілитель Анатолій Кашпіровський!, — кажуть коментатори.

Народ, а як цей фільм називається… Там, де мерці оживають і бурмочуть цілющі промови… Не можу згадати цього актора в шапочці з чорної фольги, — виникають питання у користувачів соцмереж.

Точно нові 90-ті настають, навіть зі старими обличчями. Кашпіровський почав оздоровчі сеанси на YouTube. Скоро дочекаємося і нової ваучерної приватизації від Чубайса, — нарікають інші.