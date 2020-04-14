МВФ. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n136729-koronavirus-v-ukrayini-moje-sprovokuvaty-padinnya-vvp-na-7-7-prognoz-mvf-foto.html

Ракурс

Коронавірус в Україні вже завдав істотного удару по економіці. Запуск економіки в Україні безпосередньо залежить від динаміки поширення COVID-19. Міжнародний валютний фонд вже спрогнозував економічні ризики в умовах коронавірусної кризи.

За оцінками експертів МВФ, коронавірусна криза може спровокувати суттєве падіння рівня економічного зростання в Україні і ВВП за підсумками 2020 року може знизитися на 7,7%. Про це повідомляється у квітневому огляді світової економіки МВФ.

Однак у 2021 році українська економіка зможе повернутися до помірного зростання ВВП на рівні 3,6%.

У МВФ пророкують падіння усіх найбільших економік, крім китайської. У цьому році зростання ВВП Китаю сповільниться до 1,2%, але у 2021 році вже очікується зростання на 9,2%.

А ось прогнози по іншим країнам не дуже оптимістичні. Економіка США у цьому році скоротиться на 5,9%, Євросоюзу — на 7,5%, Японії — на 5,2%, Великої Британії — на 6,5%, Канади — на 6,2%, а Австралії — на 6,7%.

Не зможуть уникнути зниження ВВП і сусіди України. У Польщі очікується падіння на 4,6%, у Румунії — на 5,0%, у Росії — на 5,5%, у Молдові — на 3,0%, у Білорусі — на 6,0%, в Угорщині — на 3,1%, а у Словаччині — на 6,2%.

Також прогнозується падіння в Україні індексу споживчих цін. Якщо у 2019 році цей показник становив 7,9%, то у поточному він опуститься до 4,5%. У 2021 році даний показник повинен піднятися до 7,2%. Рівень безробіття у цьому році в Україні збільшиться до 10,1%, а наступного року трохи знизиться до 9,3%.

Як раніше писав «Ракурс», у МВФ прогнозують, що коронавірус стане причиною найбільшої світової економічної кризи з часів 30-х років минулого століття.