Коронавирус в Украине может спровоцировать падение ВВП на 7,7% — прогноз МВФ

МВФ. Фото: DW

https://racurs.ua/n136729-koronavirus-v-ukraine-mojet-sprovocirovat-padenie-vvp-na-7-7-prognoz-mvf-foto.html

Ракурс

Коронавирус в Украине уже нанес существенный удар по экономике. Запуск экономики в Украине напрямую зависит от динамики распространения COVID-19. Международный валютный фонд уже спрогнозировал экономические риски в условиях коронавирусного кризиса.

По оценкам экспертов МВФ, коронавирусный кризис может спровоцировать существенное падение уровня экономического роста в Украине и ВВП по итогам 2020 года может снизиться на 7,7%. Об этом сообщается в апрельском обзоре мировой экономики МВФ.

Однако уже в 2021 году украинская экономика сможет вернуться к умеренному росту ВВП на уровне 3,6%.

В МВФ предрекают падение всех крупнейших экономик, кроме китайской. В этом году рост ВВП Китая замедлится до 1,2%, но уже в 2021 году ожидается рост на 9,2%.

А вот прогнозы по другим странам не столь оптимистичные. Экономика США в этом году сократится на 5,9%, Евросоюза — на 7,5%, Японии — на 5,2%, Великобритании — на 6,5%, Канады — на 6,2%, а Австралии — на 6,7%.

Не смогут избежать снижения ВВП и соседи Украины. В Польше ожидается падение на 4,6%, в Румынии — на 5,0%, в России — на 5,5%, в Молдове — на 3,0%, в Беларуси — на 6,0%, в Венгрии — на 3,1%, а в Словакии — на 6,2%.

Также прогнозируется падение в Украине индекса потребительских цен. Если в 2019 году данный показатель составлял 7,9%, то в текущем он опустится до 4,5%. В 2021 году данный показатель должен подняться до 7,2%. Уровень безработицы в этом году в Украине увеличится до 10,1%, а в следующем году немного снизится до 9,3%.

Как ранее писал «Ракурс», в МВФ прогнозируют, что коронавирус станет причиной самого большого мирового экономического кризиса со времен 30-х годов прошлого века.