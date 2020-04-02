Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

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Соглашение о расширенном сотрудничестве с Международным валютным фондом в ближайшие недели подпишет Украина.

Киев находится в постоянном диалоге с МВФ и параллельно ведет переговоры с другими международными партнерами по финансированию реформ и поддержанию экономики. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщается на веб-сайте главы государства.

Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена, — отметил президент.

По словам Зеленского, государство нуждается в средствах на поддержку украинской экономики, малого и среднего бизнеса.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявлял, что МВФ выделит Украине средства после того, как Верховная Рада примет закон о банковской деятельности в целом. Первый транш составит 4 млрд долл. эти деньги планируют потратить на мероприятия по противодействию коронавируса.