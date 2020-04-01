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Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: Главком

МВФ выделит Украине первый транш в размере 4 млрд долл. — Гетманцев

1 апр 2020, 11:30
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Международный валютный фонд выделит Украине первый транш в размере 4 млрд долл.

Деньги выделят тогда, когда Верховная Рада примет закон о банковской деятельности в целом. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире радио «НВ», сообщает «Громадське».

На самом деле, мы получили официальное письмо от МВФ о том, что есть все эти условия и если все эти условия будут выполнены, то сразу же денежные средства поступят в Украину, при чем — в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должны быть около 4 млрд долл., — заявил нардеп.

По словам парламентария, процентная ставка по кредиту МВФ составляет 2−3% годовых, поэтому государство заинтересовано в получении этих средств. Выделенные деньги пойдут на мероприятия по противодействию коронавируса.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что объемы падения экономики могут составить 4,8% по итогам 2020 года. Такие цифры спрогнозировали аналитики Министерства экономики, Министерства финансов и МВФ.


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