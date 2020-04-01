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Нардеп Данило Гетманцев. Фото: Главком

МВФ виділить Україні перший транш у розмірі 4 млрд дол. — Гетманцев

1 кві 2020, 11:30
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Міжнародний валютний фонд виділить Україні перший транш у розмірі 4 млрд дол.

Гроші виділять тоді, коли Верховна Рада ухвалить закон про банківську діяльність в цілому. Про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі радіо «НВ», повідомляє «Громадське».

Насправді, ми отримали офіційний лист від МВФ про те, що є всі ці умови і якщо всі ці умови будуть виконані, то одразу ж кошти надійдуть в Україну, при чому — до державного бюджету. За нашими підрахунками, це повинно бути близько 4 млрд дол., — заявив нардеп.

За словами парламентаря, відсоткова ставка за кредитом МВФ складає 2−3% річних, тому держава зацікавлена в отриманні цих коштів. Виділені кошти витратять на заходи щодо протидії коронавірусу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що обсяги падіння економіки можуть скласти 4,8% за підсумками 2020 року. Такі цифри спрогнозували аналітики Міністерства економіки, Міністерства фінансів та МВФ.


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