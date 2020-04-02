Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n136173-zelenskyy-vpevnenyy-scho-rozshyrenu-ugodu-z-mvf-pidpyshut-nayblyjchymy-tyjnyamy.html

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Угоду про розширену співпрацю з Міжнародним валютним фондом найближчими тижнями підпише Україна.

Київ знаходиться у постійному діалозі з МВФ та паралельно веде переговори з іншими міжнародними партнерами щодо фінансування реформ та підтримки економіки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, повідомляється на веб-сайті глави держави.

Ми в постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом. Впевнені, що найближчими тижнями знайдемо повне розуміння й підпишемо меморандум про розширену програму. Паралельно ми ведемо переговори зі Світовим банком та іншими партнерами щодо фінансування у ці складні часи, — зазначив президент.

За словами Зеленського, держава потребує коштів на підтримку української економіки, малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо, глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що МВФ виділить Україні кошти після того, як Верховна Рада ухвалить закон про банківську діяльність в цілому. Перший транш складе 4 млрд дол., ці гроші планують витратити на заходи щодо протидії коронавірусу.