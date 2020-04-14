Зайцева и Дронов в суде. Фото: vgorode.ua

https://racurs.ua/n136728-delo-zaycevoy-i-dronova-poyavilsya-polnyy-tekst-postanovleniya-verhovnogo-suda.html

Ракурс

Кассационной уголовный суд оценил доводы адвокатов Геннадия Дронова и Елены Зайцевой, которые приговорены к 10 годам тюрьмы за смертельную аварию в Харькове, безосновательными, необоснованными и надуманными.

Фемида установила, что ранее суд правильно оценил действия Зайцевой и Дронова, установил характер и очередность нарушений, причинную связь между нарушением ПДД обоих подсудимых и последствиями аварии. Полный текст постановления Кассационного уголовного суда появился в Едином государственном реестре судебных решений 13 апреля.

В постановлении говорится, что нарушения правил дорожного движения Зайцевой и Дроновым — самостоятельные и не были вынужденными и не обусловлены созданием аварийной ситуации одним из водителей относительно второго. Отмечается, что ни один из них не имел приоритета в движении и имел возможность избежать столкновения.

Коллегия судей признала надуманными доводы защиты Геннадия Дронова, который указывал на нарушения требований процессуального закона ввиду отсутствия в материалах дела письменных сообщений о подозрении.

Суд пришел к выводу, что «местный суд принял достаточные меры для обеспечения всем участникам, в том числе и для стороны защиты осужденного ЛИЦО 1 (назначение дополнительных экспертиз, допрос экспертов, приобщение альтернативного заключения экспертов), возможности доведения перед судом убедительности своих доказательств, а отказ в допросе экспертов Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз при обстоятельствах рассмотрения этого уголовного производства не привел к нарушению судом принципа состязательности, не помешал принятию законного и обоснованного судебного решения».

Также суд признал необоснованными доводы адвокатов Зайцевой. Суд считает, что ее защита в своей жалобе не привела доводов, которые бы убедительно опровергали выводы местного и апелляционного судов в части назначенного наказания Зайцевой.

Защитник безосновательно ссылается на неучет судом возраста, сведений о привлечении к уголовной ответственности впервые, наличие болезней у ЛИЦА 5 , поскольку эти сведения являются данными о личности и при назначении наказания местным судом они были учтены. Обосновывая необходимость назначения ЛИЦА 5 максимальной меры наказания, предусмотренной санкцией ч. 3 ст. 286 УК, обеспечивая соблюдение принципов индивидуализации и справедливости наказания, районный суд, в частности, принял во внимание характер противоправного поведения — грубость нарушений ПДД осужденной, количество потерпевших и фактическую тяжесть последствий преступления — гибель шести человек и причинение шести лицам телесных повреждений. Эти обстоятельства суд учел как влияющие на определение степени тяжести преступления, а потому утверждение защитника об их учете как отягчающих наказание являются безосновательными. Суд также учел данные о личности осужденной, в течение 2016−2017 годов шесть раз был подвергнут административной ответственности за нарушение ПДД, — отметил суд.

Напомним, 3 апреля Верховный суд не удовлетворил кассационные жалобы ранее осужденных за совершение смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Оба продолжат отбывать 10-летнее наказание в исправительном центре и колонии.