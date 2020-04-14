Зайцева та Дронов у суді. Фото: vgorode.ua

https://racurs.ua/ua/n136728-sprava-zaycevoyi-i-dronova-z-yavyvsya-povnyy-tekst-uhvaly-verhovnogo-sudu.html

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Касаційній кримінальний суд оцінив доводи адвокатів Геннадія Дронова і Олени Зайцевої, які засуджені до 10 років ув’язнення за смертельну аварію у Харкові, безпідставними, необґрунтованими й надуманими.

Феміда встановила, що раніше суд правильно оцінив дії Зайцевої та Дронова, встановив характер і черговість порушень, причинний зв’язок між порушенням ПДР обох підсудних та наслідками аварії. Повний текст ухвали Касаційного кримінального суду з’явився в Єдиному державному реєстрі судових рішень 13 квітня.

В ухвалі йдеться, що порушення правил дорожнього руху Зайцевою та Дроновим — самостійні й не були вимушеними та не обумовлені створенням аварійної ситуації одним із водіїв щодо другого. Зазначається, що жоден із них не мав пріоритету в русі і мав можливість уникнути зіткнення.

Колегія суддів визнала надуманими доводи захисту Геннадія Дронова, який вказував на порушення вимог процесуального закону через відсутність у матеріалах справи письмових повідомлень про підозру.

Суд дійшов висновку, що «місцевий суд вжив достатніх заходів для забезпечення усім учасникам, зокрема і для сторони захисту засудженого ОСОБА 1 (призначення додаткових експертиз, допит експертів, долучення альтернативного висновку експертів), можливості доведення перед судом переконливості своїх доказів, а відмова в допиті експертів Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз за обставин розгляду цього кримінального провадження не призвела до порушення судом принципу змагальності, не перешкодила ухваленню законного й обґрунтованого судового рішення».

Також суд визнав необґрунтованими доводи адвокатів Зайцевої. Суд вважає, що її захист у своїй скарзі не навів доводів, які би переконливо спростовували висновки місцевого й апеляційного судів у частині призначеного Зайцевій покарання.

Захисник безпідставно посилається на неврахування судом віку, відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності вперше, наявність хвороб у ОСОБА 5 , оскільки ці відомості є даними про особу і під час призначення покарання місцевим судом вони були враховані. Обґрунтовуючи необхідність призначення ОСОБА 5 максимальної міри покарання, передбаченої санкцією ч. 3 ст. 286 КК, забезпечуючи дотримання принципів індивідуалізації та справедливості покарання, районний суд, зокрема, взяв до уваги характер протиправної поведінки — грубість порушень ПДР засудженою, кількість потерпілих та фактичну тяжкість наслідків злочину — загибель шести осіб і спричинення шістьом особам тілесних ушкоджень. Ці обставини суд врахував як такі, що впливають на визначення ступеня тяжкості злочину, а тому твердження захисника про їх врахування як обтяжуючих покарання є безпідставними. Суд також зважив на дані щодо особи засудженої, яку протягом 2016−2017 років шість разів було піддано адміністративній відповідальності за порушення ПДР, — зазначив суд.

Нагадаємо, 3 квітня Верховний суд не задовільнив касаційні скарги раніше засуджених за скоєння моторшного ДТП у Харкові Олени Зайцевої та Геннадія Дронова. Обоє продовжать відбувати 10-річне покарання у виправному центрі та колонії.