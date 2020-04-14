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Кашпировский лечит онлайн от коронавируса: в соцсетях заговорили о возвращении девяностых
Появился первый всадник апокалипсиса: реакция соцсетей на онлайн-лечение COVID-19 от Кашпировского (ФОТО)https://racurs.ua/n136731-poyavilsya-pervyy-vsadnik-apokalipsisa-reakciya-socsetey-na-onlayn-lechenie-covid-19.htmlРакурс
Анатолий Кашпировский, известный советский экстрасенс, «целебные» телесеансы которого помнит старшее поколение украинцев, перебрался в Интернет и завел собственный YouTube-канал. Там он сейчас проводит свои «оздоровительные сеансы» и уже даже успел рассказать о плюсах коронавируса.
Всего за несколько дней видеозапись сеанса Кашпировского набрала свыше 247 тыс. просмотров. В комментариях экстрасенсом преимущественно восхищаются. Также там появилась масса забавных комментариев о том, что после сеанса Кашпировского у кого-то потемнели волосы, исчезли вены на ноге или боль в позвоночнике. Кроме этого, зрители просят Кашпировского провести сеанс против коронавируса, а также в деталях описывают свои проблемы.
«Ракурс» собрал забавные комментарии о телецелителе.
Толик, как же я скучал!, — пишут пользователи Фейсбук.
Ай-да Толик, молодец! Решил идти в ногу со временем, — радуются сеансам Кашпировского одни.
Ну, вот теперь точно все. Первый всадник выехал, — ехидничают другие.
Начнем с очевидной шутки: из-за всеобщего карантина природа настолько очистилась, что на YouTube вернулся телевизионный целитель Анатолий Кашпировский!, — говорят комментаторы.
Народ, а как этот фильм называется??? Там, где мертвецы оживают и бормочут целительные речи… Не могу вспомнить этого актера в шапочке из черной фольги, — возникают вопросы у пользователей соцсетей.
Точно новые 90-е наступают, даже со старыми лицами. Кашпировский начал оздоровительные сеансы на YouTube. Скоро дождемся и новой ваучерной приватизации от Чубайса, — сетуют другие.
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