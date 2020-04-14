Кашпировский лечит онлайн от коронавируса: в соцсетях заговорили о возвращении девяностых

https://racurs.ua/n136731-poyavilsya-pervyy-vsadnik-apokalipsisa-reakciya-socsetey-na-onlayn-lechenie-covid-19.html

Ракурс

Анатолий Кашпировский, известный советский экстрасенс, «целебные» телесеансы которого помнит старшее поколение украинцев, перебрался в Интернет и завел собственный YouTube-канал. Там он сейчас проводит свои «оздоровительные сеансы» и уже даже успел рассказать о плюсах коронавируса.

Всего за несколько дней видеозапись сеанса Кашпировского набрала свыше 247 тыс. просмотров. В комментариях экстрасенсом преимущественно восхищаются. Также там появилась масса забавных комментариев о том, что после сеанса Кашпировского у кого-то потемнели волосы, исчезли вены на ноге или боль в позвоночнике. Кроме этого, зрители просят Кашпировского провести сеанс против коронавируса, а также в деталях описывают свои проблемы.

«Ракурс» собрал забавные комментарии о телецелителе.

Толик, как же я скучал!, — пишут пользователи Фейсбук. Ай-да Толик, молодец! Решил идти в ногу со временем, — радуются сеансам Кашпировского одни. Ну, вот теперь точно все. Первый всадник выехал, — ехидничают другие. Начнем с очевидной шутки: из-за всеобщего карантина природа настолько очистилась, что на YouTube вернулся телевизионный целитель Анатолий Кашпировский!, — говорят комментаторы.

Народ, а как этот фильм называется??? Там, где мертвецы оживают и бормочут целительные речи… Не могу вспомнить этого актера в шапочке из черной фольги, — возникают вопросы у пользователей соцсетей.

Точно новые 90-е наступают, даже со старыми лицами. Кашпировский начал оздоровительные сеансы на YouTube. Скоро дождемся и новой ваучерной приватизации от Чубайса, — сетуют другие.