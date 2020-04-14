Мера пресечения Чорновол: адвокаты заявили отвод судье

Экс-нардеп Татьяна Чорновол. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n136730-sud-izbral-meru-presecheniya-chornovol.html

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Печерский районный суд Киева 14 апреля рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины Татьяне Чорновол.

Рассмотрение дела Татьяны Чорновол перенесли на неопределенный срок. Экс-нардеп заявила отвод судье Вовку. Пока неизвестно, когда состоится новое судебное заседание. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

В открытых источниках отсутствует информация о автораспределении данного дела. Таким образом, мне при подготовке к этому судебному заседанию не удалось определить отчет об автоматическом распределении дела. Вследствие этого у меня есть вообще сомнение, что это автораспределение вообще было осуществлено в соответствии с законодательством… Я заявляю об отводе следственного судьи, — цитирует «Укринформ» адвоката Чорновол.

Перед заседанием суда сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в эфире телеканала «Прямой» заявила, что все 27 членов фракции готовы взять на поруки бывшего народного депутата Татьяну Чорновол.

Напомним, 10 апреля следователи ГБР провели обыски и объявили подозрение бывшему народному депутату Татьяне Чорновол. Ей инкриминируют поджог и умышленное убийство человека — п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители считают, что 18 февраля 2014 года Чорновол руководил действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге центрального офиса Партии регионов в Киеве. Тогда в пожаре погиб человек.

За Чорновол после этого вступились экс-президент Петр Порошенко, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов и действующий министр внутренних дел Арсен Аваков.