Митрополит Онуфрий. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/n136737-upc-moskovskogo-patriarhata-prizyvaet-prihojan-na-pashu-molitsya-vozle-hramov-video.html

Ракурс

Украинская православная церковь Московского патриархата решила проигнорировать карантин, который был введен в Украине в связи с распространением коронавируса.

Митрополит УПЦ МП Онуфрий обратился к прихожанам с видеообращением и призвал всех верующих прийти на Пасху под храмы, чтобы молиться во время богослужения.

Онуфрий заявил, что Пасха в этом году особенная, потому что будет отмечаться в условиях распространяющегося по земле коронавируса. Несмотря на эпидемию, богослужения в церквях и храмах УПЦ МП будут проводиться.

Как известно, правила карантина запрещают массовые собрания граждан, так как это повышает вероятность заражения коронавирусом. Таким образом, Онуфрий фактически призывает прихожан неповиноваться распоряжению правительства.

Онуфрий добавил, что все прихожане, которые по каким-либо причинам останутся дома, смогут посмотреть телетрансляцию богослужения.

На такие призывы Онуфрия отреагировал представитель Киевской митрополии Православной церкви Украины Евстратий Зоря.

В своем Facebook Зоря опубликовал пост, в котором заявил, что даже Московский патриарх призывает прихожан оставаться дома. В качестве доказательства опасности массовых мероприятий Зоря указал на 90 случаев заражения коронавирусом в Киево-Печерской лавре.

Зоря выразил надежду, что прихожане прислушаются к рекомендациям Православной церкви Украины и встретят Пасху дома, чтобы не подвергать себя и окружающих возможному заражению коронавирусом.

Как ранее писал «Ракурс», Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин. Все богослужения будут проходить в закрытом режиме без прихожан.