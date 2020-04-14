«Пленки Ермака»: социологи сообщили реакцию общества на записи с братом главы офиса Зеленского, фото — "Обозреватель"

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«Пленки Ермака» могут существенно повлиять на доверие граждан к президенту Владимиру Зеленскому. 88% тех, кто разбирается в сути скандала, считают, что президент обязан либо отправить главу своего офиса Андрея Ермака в отставку, или хотя бы на время отстранить его от должности.

Социологи Киевского международного института социологии (КМИС) выяснили, что только треть (32%) украинцев слышали о скандале с видеозаписями Дениса Ермака, брата председателя ОП. 38% из этих людей убеждены, что реакцией Зеленского на «пленки Ермака» должна стать немедленная отставка главы офиса, а половина опрошенных полагает, что президент должен отстранить его на время расследования, чтобы впоследствии принять окончательное решение.

Только 3% считают, что Зеленский не должен реагировать на появление видеозаписей.

В начале апреля, когда проводился опрос КМИС, к Зеленскому положительно относились 44% опрошенных (в конце марта — 46%), нейтрально — 31% (в марте — 33%), отрицательно — 25% (в марте — 21%).

К Андрею Ермаку положительно относился незначительный процент опрошенных (6% тех, кто знает политика), нейтрально — 51% (в марте — 56%), отрицательно — 42% (в марте — 38%).

КМИС провел опрос 7−11 апреля, привлекая к нему 2 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше. В выборку не вошли граждане из оккупированных Россией территорий.

Напомним, что в середине марта нардеп Гео Лерос обнародовал в Фейсбук несколько видеофайлов с записями встреч Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента. На них Ермак договаривается с посторонними лицами о назначениях на разных ступенях власти в Украине. Впоследствии в телеграм- каналах начали публиковаться другие фрагменты. Андрей Ермак обратился в полицию, а журналисты вычислили всех участников встреч.