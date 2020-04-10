«Пленки Ермака»: нардеп Лерос заявил о политическом давлении после очередного допроса в СБУ

Нардеп Лерос заявил о политическом давлении из-за «пленок Ермака». Фото: Маси Найем

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«Пленки Ермака» — видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис Ермак продает должности в госструктурах — продолжает расследовать Служба безопасности Украины (СБУ). Сегодня в СБУ состоялся очередной допрос народного депутата Украины от фракции «Слуга народа» Гео Лероса, который первым обнародовал данные видео.

По словам Лероса, постоянные вызовы на допросы он расценивает как политическое давление на него. От отметил, что уже все рассказал следователям, а у правоохранителей есть свидетели, которые непосредственно участвовали в данной схеме. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Народный депутат обратился к правоохранителям и призвал их заняться делом, а не «политическим преследованием в угоду Ермаку». Он также отметил, что сейчас все в руках правоохранителей, ведь у них есть все показания свидетелей, которые подтверждают виновность Дениса и Андрея Ермака.

Так, по словам Лероса, свидетели подтвердили, что возглавляет коррупционную схему Андрей Ермак и именно для него исполнители собирали деньги. Денис Ермак был старшим исполнителем схемы.

В своем Facebook адвокат Лероса Маси Найем добавил, что на сегодняшнем заседании нардеп ответил на все вопросы правоохранителей. Также, по информации Найема, в этом производстве допросили и других лиц.

Напомним, ранее помощники Дениса Ермака Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые фигурируют во многих видео с продажами должностей, заявили, что уже написали заявления относительно данного скандала в Национальное антикоррупционное бюро. В них они детально изложили факты коррупции и мошенничества со стороны Дениса и Андрея Ермаков.