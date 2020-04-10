«Плівки Єрмака»: нардеп Лерос заявив про політичний тиск після чергового допиту в СБУ

Нардеп Лерос заявив про політичний тиск через «плівки Єрмака». Фото: Масі Найєм

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«Плівки Єрмака» — відеозаписи, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис Єрмак продає посади в держструктурах — продовжує розслідувати Служба безпеки України (СБУ). Сьогодні в СБУ відбувся черговий допит народного депутата України від фракції «Слуга народу» Гео Лероса, який першим оприлюднив ці відео.

За словами Лероса, постійні виклики на допити він розцінює як політичний тиск на нього. Від зазначив, що вже все розповів слідчим, а у правоохоронців є свідки, які безпосередньо брали участь у даній схемі. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Народний депутат звернувся до правоохоронців і закликав їх зайнятися справою, а не «політичним переслідуванням на догоду Єрмаку». Він також зазначив, що зараз все в руках правоохоронців, адже у них є всі свідчення свідків, які підтверджують винуватість Дениса та Андрія Єрмака.

Так, за словами Лероса, свідки підтвердили, що очолює корупційну схему Андрій Єрмак і саме для нього виконавці збирали гроші. Денис Єрмак був старшим виконавцем схеми.

У своєму Facebook адвокат Лероса Масі Найєм додав, що на сьогоднішньому засіданні нардеп відповів на всі запитання правоохоронців. Також, за інформацією Найєма, у цьому провадженні допитали й інших осіб.

Нагадаємо, раніше помічники Дениса Єрмака Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які фігурують у багатьох відео з продажами посад, заявили, що вже написали заяви щодо цього скандалу в Національне антикорупційне бюро. У них вони детально виклали факти корупції та шахрайства з боку Дениса та Андрія Єрмаків.