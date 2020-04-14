«Плівки Єрмака»: соціологи повідомили реакцію суспільства на записи з братом голови офісу Зеленського

«Плівки Єрмака»: соціологи повідомили реакцію суспільства на записи брата голови офісу Зеленського, фото — Оглядач

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«Плівки Єрмака» можуть істотно вплинути на довіру громадян до президента Володимира Зеленського. 88% тих, хто обізнаний у суті скандалу, вважають, що президент зобов’язаний або відправити очільника свого офісу Андрія Єрмака у відставку, або ж принаймні на певний час відсторонити його з посади.

Соціологи Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) з’ясували, що тільки третина (32%) українців чули про скандал з відеозаписами Дениса Єрмака, брата голови ОП. 38% з цих людей переконані, що реакцією Зеленського на «плівки Єрмака» мала б стати негайна відставка очільника офісу, а половина опитаних думає, що президент повинен відсторонити його на час розслідування, щоб згодом ухвалити остаточне рішення.

Тільки 3% вважають, що Зеленський не повинен реагувати на появу відеозаписів.

На початку квітня, коли проводилося опитування КМІС, до Зеленського позитивно ставляться 44% (наприкінці березня — 46%), нейтрально — 31% (в березні — 33%), негативно — 25% (в березні — 21%).

До Андрія Єрмака позитивно ставиться незначний відсоток опитаних (6% тих, хто знає політика), нейтрально — 51% (в березні — 56%), негативно — 42% (в березні — 38%).

КМІС провів опитування 7−11 квітня, залучивши до нього 2 тис. людей віком 18 років і старше. До вибірки не увійшли громадяни із окупованих Росією територій.

Нагадаємо, що у середині березня нардеп Гео Лерос оприлюднив у Фейсбук декілька відеофайлів із записами зустрічей Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента. На них Єрмак домовляється зі сторонніми особами про призначення на різних щаблях влади в Україні. Згодом в телеграм-каналах почали публікуватися інші фрагменти. Андрій Єрмак звернувся до правоохоронців, а журналісти вирахували усіх учасників зустрічей.