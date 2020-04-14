Бойовики на Донбасі. Фото: bykvu.com

https://racurs.ua/ua/n136735-na-luganschyni-boyovyky-stratyly-rodynu-za-dopomogu-zsu-prokuratura-rozsliduie-voiennyy-zlochyn.html

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Прокуратура відкрила справу щодо розстрілу бойовиками родини в Луганській області.

Умисне вбивство родини російськими найманцями розслідуватиметься як порушення законів та звичаїв війни — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Раніше поліцією здійснювалося досудове розслідування за фактом умисного вбивства чотирьох громадян України російськими бойовиками. Про це 14 квітня повідомила прес-служба прокуратури Луганської області.

Слідчі встановили, що в серпні 2014 року озброєні бойовики проникли в один із дворів окупованого села Переможне Лутугинського району Луганської області. Цей населений пункт розташовувався неподалік злітної смуги Луганського аеропорту. Виявилося, що господар будинку, куди вдерлися бойовики, разом із дружиною працювали у аеропорту та допомагали силам АТО: відвозили на передові позиції харчі, воду та ліки.

Бойовики стратили всю сім’ю — подружжя та їхнього сина з невісткою розстріляли на подвір’ї. Після цього окупанти розграбували будинок й викрали автомобіль.

Вказані злочинні дії грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права, що виразилося у жорстокому поводженні із мирним населенням, поєднаному з умисним вбивством, що прямо заборонено ст. 147 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, — зазначили в обласній прокуратурі.

За інформацією порталу mil.in.ua, у Переможному терористи розстріляли Олену Куліш та Володимира Альохіна. Бойовики вистежили родину в серпні 2014 року. Терористи повідомили, що везуть подружжя у Луганськ, але в січні 2015 року їхні тіла були знайдені біля села П’ятигорівка, неподалік села Переможне.

Вбили найманці й родину Бочневичів. Очевидці повідомили, що 22 серпня 2014 року до їхнього будинку під’їхав жовтий мікроавтобус. Озброєні люди без розпізнавальних знаків проникли в будинок Бочневичів через городи та заднє подвір’я. У той самий день односельчани знайшли всю родину розстріляною на їхньому подвір’ї.

Нагадаємо, 7 квітня російські бойовики намагалися знищити знімальну групу телеканалу «Україна», скинувши на автомобіль журналістів снаряд із безпілотника. Після цього прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу.