Боевики на Донбассе. Фото: bykvu.com

https://racurs.ua/n136735-na-luganschine-boeviki-kaznili-semu-za-pomosch-vsu-prokuratura-rassleduet-voennoe-prestuplenie.html

Ракурс

Прокуратура открыла дело по расстрелу боевиками семьи в Луганской области.

Умышленное убийство семьи российскими наемниками будет расследоваться как нарушение законов и обычаев войны — ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Ранее полицией осуществлялось досудебное расследование по факту умышленного убийства четырех граждан Украины российскими боевиками. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Следователи установили, что в августе 2014 года вооруженные боевики проникли в один из дворов оккупированного села Переможное Лутугинского района Луганской области. Этот населенный пункт располагался неподалеку от взлетной полосы Луганского аэропорта. Оказалось, что хозяин дома, куда ворвались боевики, вместе с женой работали в аэропорту и помогали силам АТО: отвозили на передовые позиции еду, воду и лекарства.

Боевики казнили всю семью — супругов и их сына с невесткой расстреляли в дворе. После этого оккупанты разграбили дом и угнали автомобиль.

Указанные преступные действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права, что выразилось в жестоком обращении с мирным населением, связанном с умышленным убийством, что прямо запрещено ст. 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, — отметили в областной прокуратуре.

По информации портала mil.in.ua в Переможном террористы расстреляли Елену Кулиш и Владимира Алехина. Боевики выследили семью в августе 2014 года. Террористы сообщили, что везут супругов в Луганск, но в январе 2015 года их тела были найдены возле села Пятигоровка, недалеко от села Переможное.

Убили наемники и семью Бочневичев. Очевидцы сообщили, что 22 августа 2014 года к их дому подъехал желтый микроавтобус. Вооруженные люди без опознавательных знаков проникли в дом Бочневичев через огороды и задние дворы. В тот же день односельчане нашли всю семью расстрелянной в их дворе.

Напомним, 7 апреля российские боевики пытались уничтожить съемочную группу телеканала «Украина», сбросив на автомобиль журналистов снаряд с беспилотника. После этого прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела.