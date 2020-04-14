Карантин на Пасху: социологи рассказали, как украинцы проведут праздник, фото — Цензор

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Карантин в Украине не отменяет Пасху, но заставляет людей по-другому ее отпраздновать. 85% опрошенных граждан отметили, что не планируют идти на величайший христианский праздник в церковь, а 64% посмотрят богослужения по телевидению.

Такие данные приводит социологическая служба «Рейтинг» и отмечает, что еще в марте, то есть в начале карантина, в церковь не планировали идти 21% опрошенных.

Все же пойдут на службу 4% опрошенных, а намерены просто посвятить пасхальную пищу 7% (в марте 39% и 35% соответственно). Чаще всего лично присутствовать на Пасху в храмах хотят жители западных областей, селяне и верующие двух конфессий — УПЦ (МП) и УГКЦ.

Из 64% опрошенных, которые планируют смотреть богослужения онлайн, больше других также жителей запада страны, селян, людей старшего возраста, женщин и верующих УГКЦ.

Более половины (55%) опрошенных намерены пойти на кладбище на поминальные дни. Только 8% прийдут на кладбище, когда там будут проходить службы. Почти треть (32%) респондентов ответили, что посетит кладбища не в дни праздников, а тогда, когда там не будет людей.

66% опрошенных считают, что ответственность за карантинные меры на время праздников лежит на органах власти и только 11% считают, что за соблюдением ограничений должно следить духовенство.

Социологи из «Рейтинга» опросили 2 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Исследование проводилось 10−12 апреля.

Сегодня в Минздраве предупредили, что празднование Пасхи в храмах через неделю выльется в всплеск инфицированных. В Киеве на поминальные дни закроют все кладбища.