В Киеве на поминальные дни закроют все кладбища

https://racurs.ua/n136710-v-kieve-na-pominalnye-dni-zakrout-vse-kladbischa-klichko.html

Ракурс

Карантин в Киеве будет действовать как минимум до 24 апреля. На этот период приходится празднование Пасхи, после чего проходят поминальные дни. Однако в этом году их перенесли на 6 апреля из-за пандемии коронавируса.

Также комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение, что на поминальные дни, которые в этом году по церковному календарю приходятся на 26−28 апреля, в столице будут закрыты все кладбища. Об этом во время онлайн-брифинга 14 апреля рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Такие ограничения приняты для предотвращения распространения вируса, ведь в такие дни на кладбищах собираются сотни людей. Это может привести к массовому инфицированию.

Кличко также отметил, что в Киеве уже начали закрывать предприятия, где были обнаружены больные коронавирусом. В частности, на принудительный карантин была закрыта Киево-Печерская лавра, где обнаружили более 90 больных. Контролировать выполнение этих ограничений должны Киевский городской лабораторный центр Минздрава, главное управление Гоструда в Киевской области и Нацполиция.

Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям (о принудительном карантине — ред.) является обязательным для всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Киеве, — отметил Кличко.

Как писал «Ракурс», коронавирус в Киеве унес жизни уже 10 больных. По состоянию на утро 14 апреля в столице подтвердили 551 случай заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Выздоровели 12 человек.