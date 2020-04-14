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В Киеве на поминальные дни закроют все кладбища
В Киеве на поминальные дни закроют все кладбища — Кличкоhttps://racurs.ua/n136710-v-kieve-na-pominalnye-dni-zakrout-vse-kladbischa-klichko.htmlРакурс
Карантин в Киеве будет действовать как минимум до 24 апреля. На этот период приходится празднование Пасхи, после чего проходят поминальные дни. Однако в этом году их перенесли на 6 апреля из-за пандемии коронавируса.
Также комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение, что на поминальные дни, которые в этом году по церковному календарю приходятся на 26−28 апреля, в столице будут закрыты все кладбища. Об этом во время онлайн-брифинга 14 апреля рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Такие ограничения приняты для предотвращения распространения вируса, ведь в такие дни на кладбищах собираются сотни людей. Это может привести к массовому инфицированию.
Кличко также отметил, что в Киеве уже начали закрывать предприятия, где были обнаружены больные коронавирусом. В частности, на принудительный карантин была закрыта Киево-Печерская лавра, где обнаружили более 90 больных. Контролировать выполнение этих ограничений должны Киевский городской лабораторный центр Минздрава, главное управление Гоструда в Киевской области и Нацполиция.
Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям (о принудительном карантине — ред.) является обязательным для всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Киеве, — отметил Кличко.
Как писал «Ракурс», коронавирус в Киеве унес жизни уже 10 больных. По состоянию на утро 14 апреля в столице подтвердили 551 случай заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Выздоровели 12 человек.
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