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Ракурс
Катастрофа самолета МАУ в Тегеране. Фото: ТСН

Катастрофа самолета МАУ в Тегеране: Украина настаивает на создании международной следственной группы

14 апр 2020, 13:10
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Катастрофа самолета МАУ в Тегеране унесла жизни 176 граждан многих стран, поэтому Украина инициирует создание международной следственной группы, что позволит существенно ускорить процесс расследования этой трагедии.

О данной инициативе сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Кроме того, прокуроры Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта с целью детального изучения причин авиакатастрофы, а также выяснения обстоятельств попадания в самолет ракеты ТОР-М1, назначили проведение комплексной криминалистической экспертизы.

В рамках уголовного производства также будет проанализирована информация о других авиарейсах, которые осуществлялись перед взлетом самолета рейса PS 752 Тегеран — Киев.

В тоже время, до сих пор остается в подвешенном состоянии вопрос передачи Украине «черных ящиков», которые могут содержать очень важную для следствия информацию.

Как ранее писал «Ракурс», Канада и еще несколько стран, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране, попросили Иран из-за коронавирусного карантина отложить проведение исследований «черных ящиков». В Канаде считают, что данная процедура должна проводиться в присутствии экспертов заинтересованных стран.

Источник: Ракурс


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