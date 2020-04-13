Катастрофа МАУ в Иране. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/n136634-katastrofa-mau-v-irane-analiz-chernyh-yaschikov-otkladyvaetsya-iz-za-koronavirusa.html

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Новый коронавирус и карантин, который введен во многих странах из-за пандемии, не позволяют расшифровать бортовые самописцы с самолета Boeing 737 компании МАУ, который был сбит под Тегераном.

Такое решение приняла Канада и еще несколько стран, граждане которых погибли в катастрофе. Власти этих государств попросили Иран отложить исследование «черных ящиков», поскольку анализ нужно проводить в присутствии экспертов нескольких стран. Об этом передает DW.

Отмечается, что 12 апреля Совет Канады по безопасности транспорта сообщил, что Иран несколькими днями ранее связался с заинтересованными сторонами, чтобы узнать, когда в страну прибудут специалисты, которые расшифруют бортовые самописцы. Оттава ответила, что анализ самописцев стоит отложить до завершения карантина.

Напомним, еще 2 марта в Офисе генпрокурора заявляли, что консультации с Ираном о сбитии под Тегераном самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» отложены из-за вспышки коронавируса. Их обещали восстановить после того, как ситуация в мире улучшится.

Впоследствии директор Канадского совета по безопасности транспорта Кэти Фокс заявила, что Иран не будет передавать Украине «черные ящики» с борта сбитого Boeing авиакомпании МАУ из-за эпидемии COVID-19.