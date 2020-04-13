Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Новый коронавирус обнаружили уже у пяти человек из Николаевской области. В регионе новые подтвержденные случаи инфицирования COVID-19.

Первыми заболели две пенсионерки из села Вороновка Вознесенского района, их госпитализировали. Лабораторные исследования впоследствии показали, что заразились коронавирусом еще три человека, которые контактировали с больными. Два человека из Вороновки, еще один человек живет в городе Вознесенск. Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

Новых инфицированных отправили лечиться домой, в самоизоляцию. Установлено, что они контактировали с 17 людьми. Этих людей срочно обследуют.

На Тернопольщине коронавирус продолжает поражать медицинских работников. В Монастырском районе еще 41 медик, инфицировался COVID-19 — 11 врачей и 30 фельдшеров и медицинских сестер.

В районе заражен 141 человек, среди заболевших — семь детей, 12 государственных служащих, три сотрудника полиции, два учителя, священник, заведующий детским садом, спасатель ГСЧС, председатель ОТГ, сельский староста.

Напомним, в Днепропетровской области из-за контакта с инфицированным коронавирусом медицинской сестрой в изоляции оказались 53 медработника больницы, расположенной в райцентре Петропавловка.