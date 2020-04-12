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Цены на нефть могут значительно возрасти
Цены на нефть: страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи «черного золота» — СМИhttps://racurs.ua/n136632-ceny-na-neft-strany-opek-soglasovali-krupneyshee-v-istorii-sokraschenie-dobychi-chernogo.htmlРакурс
Члены ОПЕК, Россия и другие страны-добытчики нефти договорились сегодня сократить добычу «черного золота» на рекордную величину, составляющую около 10% мирового снабжения.
Таким образом они пытаются поддержать цены на нефть в условиях пандемии коронавируса, которая привела к остановке экономики и значительному сокращению спроса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника.
Сегодняшние переговоры по этому вопросу проходили в режиме видеоконференции. Отмечается, что странам ОПЕК+ удалось достичь договоренности по этому вопросу с Мексикой, позиция которой была преградой для заключения соответствующего соглашения.
Таким образом, ограничения на добычу нефти в мире будут действовать в течение двух лет — до апреля 2022 года, постепенно снижаясь.
Напомним, Мексика ранее отказывалась снижать свою суточную добычу нефти на 400 тыс. баррелей, утверждая, что готова сократить добычу «черного золота» лишь на 100 тыс. баррелей в сутки.
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