Цены на нефть могут значительно возрасти

https://racurs.ua/n136632-ceny-na-neft-strany-opek-soglasovali-krupneyshee-v-istorii-sokraschenie-dobychi-chernogo.html

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Члены ОПЕК, Россия и другие страны-добытчики нефти договорились сегодня сократить добычу «черного золота» на рекордную величину, составляющую около 10% мирового снабжения.

Таким образом они пытаются поддержать цены на нефть в условиях пандемии коронавируса, которая привела к остановке экономики и значительному сокращению спроса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Сегодняшние переговоры по этому вопросу проходили в режиме видеоконференции. Отмечается, что странам ОПЕК+ удалось достичь договоренности по этому вопросу с Мексикой, позиция которой была преградой для заключения соответствующего соглашения.

Таким образом, ограничения на добычу нефти в мире будут действовать в течение двух лет — до апреля 2022 года, постепенно снижаясь.

Напомним, Мексика ранее отказывалась снижать свою суточную добычу нефти на 400 тыс. баррелей, утверждая, что готова сократить добычу «черного золота» лишь на 100 тыс. баррелей в сутки.