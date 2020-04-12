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Ціни на нафту можуть значно зрости
Ціни на нафту: країни ОПЕК+ узгодили найбільше в історії скорочення добування «чорного золота» — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n136632-ciny-na-naftu-krayiny-opek-uzgodyly-naybilshe-v-istoriyi-skorochennya-dobuvannya-chornogo.htmlРакурс
Члени ОПЕК, Росія та інші країни-добувачі нафти домовилися сьогодні скоротити добування «чорного золота» на рекордну величину, що становить близько 10% світового постачання.
В такий спосіб вони намагаються підтримати ціни на нафту в умовах пандемії коронавірусу, котра призвела до зупинки економіки та значного скорочення попиту. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два інформовані джерела.
Сьогоднішні переговори з цього питання відбувалися у режимі відеоконференції. Зазначається, що країнам ОПЕК+ вдалося досягнути домовленості з цього питання з Мексикою, позиція якої стояла на перешкоді укладання відповідної угоди.
Таким чином, обмеження на добування нафти у світі будуть діяти впродовж двох років — до квітня 2022 року, поступово знижуючись.
Нагадаємо, Мексика раніше відмовлялася знижувати свій добовий видобуток нафти на 400 тис. барелів, стверджуючи, що готова скоротити добування «чорного золота» лише на 100 тис. барелів на добу.
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