13 квітня для православних християн розпочинається Страсний тиждень — останній тиждень перед Великоднем.

У православ’ї, на відміну від католицизму, цей тиждень не входить до складу Великого посту, а вважається самостійною частиною літургійного року, наступною за Великим постом.

У цей період церква послідовно згадує останні дні земного життя Ісуса Христа.

Так, у перший день Страсного тижня згадується старозавітний патріарх Йосип, проданий братами в Єгипет, як прообраз страждань Ісуса Христа, а також євангельське оповідання про прокляття Ісусом безплідної смоковниці, котра символізує душу, що не приносить духовних плодів — істинного покаяння, віри, молитви і добрих справ.

За народними традиціями, у понеділок Страсного тижня потрібно закінчити всі великі домашні справи, зокрема прибирання та ремонт.

Також за релігійним календарем 13 квітня вшановують преподобного Іпатія Чудотворця, одного із 18 святих отців, які брали участь у першому Вселенському соборі в Нікеї. За переказами, він, повертаючись із Вселенського собору, загинув в результаті нападу.

Народні прикмети 13 квітня щодо погоди передбачають:

сонячний день — до теплого літа;

дощ з ранку — до мокрого літа;

якщо в берези і клена соку додалося — до потепління;

якщо березовий сік несмачний — до хорошого врожаю хліба.

З нерелігійних свят цього дня відзначається Всесвітній день рок-н-ролу (World Rock-n-roll Day). Ця дата прив’язана до однієї з ключових подій в історії цього музичного напрямку — пізно ввечері 12 квітня 1954 року американський музикант Білла Хейлі спільно c групою «The Comets» записав сингл «Rock Around the Clock», який став культовим і швидко підкорив США та світ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що карантин в Україні на Великдень пом’якшено не буде.