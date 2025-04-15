Викрили настоятеля храму УПЦ (МП), який «приватизував» церкву на Київщині

https://racurs.ua/ua/n205607-nastoyatel-hramu-upc-mp-pryvatyzuvav-cerkvu-na-kyyivschyni-sbu.html

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СБУ та Нацполіція викрили одного із кліриків УПЦ (МП) на незаконному відчуженні одного із храмів на території Київської області. Йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 м² в одному із селищ Бориспільського району.

Загальна вартість майна становить понад 7 млн грн. Уся ця нерухомість належить місцевій громаді. Архімандрит спочатку «пожертвував» церковні будівлі своїй сестрі. Після набуття прав на це майно родичка клірика передала їх до благодійного фонду, який контролював настоятель храму.

Через афілійовану структуру клірик планував одноосібно розпоряджатися будівлями громади, маючи право у тому числі продавати їх третім особам або нелегально здавати в оренду. Під час обшуків у фігуранта та його близьких виявили комп’ютери, телефони і «документи» із доказами оборудки.

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.