13 апреля для православных христиан начинается Страстная неделя — последняя неделя перед Пасхой.

В православии, в отличие от католицизма, эта неделя не входит в состав Великого поста, а считается самостоятельной частью литургического года, следующей за Великим постом.

В этот период церковь последовательно вспоминает последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Так, в первый день Страстной недели вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в Египет, как прообраз страданий Иисуса Христа, а также евангельское повествование о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы, которая символизирует душу, не приносящую духовных плодов — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

По народным традициям, в понедельник Страстной недели нужно закончить все крупные домашние дела, в частности уборку и ремонт.

Также по религиозному календарю 13 апреля чествуют преподобного Ипатия Чудотворца, одного из 18 святых отцов, которые принимали участие в первом Вселенском соборе в Никее. По преданию, он, возвращаясь из Вселенского собора, погиб в результате нападения.

Народные приметы 13 апреля относительно погоды предусматривают:

солнечный день — к теплому лету;

дождь с утра — к мокрому лету;

если у березы и клена сока прибавилось — к потеплению;

если березовый сок невкусный — к хорошему урожаю хлеба.

Из нерелигиозных праздников этот день отмечается Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day). Эта дата привязана к одному из ключевых событий в истории этого музыкального направления — поздно вечером 12 апреля 1954 года американский музыкант Билла Хейли совместно c группой «The Comets» записал сингл «Rock Around the Clock», который стал культовым и быстро покорил США и мир.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что карантин в Украине на Пасху смягчен не будет.