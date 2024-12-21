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Ракурс
Николаевский костёл в Киеве восстановят по замыслу авторов начала XX века

Николаевский костёл в Киеве восстановят по замыслу авторов начала XX века

21 дек 2024, 21:48
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Миколаївський костел у Києві, який отримав пошкодження внаслідок російського обстрілу, відновлять за автентичним задумом авторів 1899—1909 років.


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Про це 21 грудня повідомили у Мінкульті.

У міністерстві зазначили, що радянська влада у 1979−1981 роках змінила конструктивні та декоративні елементи, включно зі склом на вітражі, та адаптувала споруду під концертний зал.

Костел Святого Миколая пережив дві світові війни і нині переживає наслідки повномасштабного вторгнення рф в Україну

Внаслідок російської атаки на українську столицю в унікальній пам’ятці архітектури національного значення вибило вікна, постраждали вітражі троянди.

Источник: Ракурс


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