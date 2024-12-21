Миколаївський костел у Києві відновлять за задумом авторів початку XX століття

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Миколаївський костел у Києві
Миколаївський костел у Києві відновлять за задумом авторів початку XX століттяhttps://racurs.ua/ua/n202394-mykolayivskyy-kostel-u-kyievi-vidnovlyat-za-zadumom-avtoriv-pochatku-xx-stolittya.htmlРакурс
Миколаївський костел у Києві, який отримав пошкодження внаслідок російського обстрілу, відновлять за автентичним задумом авторів 1899—1909 років.
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Про це 21 грудня повідомили у Мінкульті.
У міністерстві зазначили, що радянська влада у 1979−1981 роках змінила конструктивні та декоративні елементи, включно зі склом на вітражі, та адаптувала споруду під концертний зал.
Костел Святого Миколая пережив дві світові війни і нині переживає наслідки повномасштабного вторгнення рф в Україну
Внаслідок російської атаки на українську столицю в унікальній пам’ятці архітектури національного значення вибило вікна, постраждали вітражі троянди.