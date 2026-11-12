Є загибла та поранені внаслідок удару РФ по будинку в Києві. Фото:

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Удар російського дрона по житловій 9-поверхівці в Солом’янському районі Києва призвів до загибелі та поранень людей.

Внаслідок ворожої атаки загинула 44-річна жінка. Також відомо про п’ятьох постраждалих, яким вже надали допомогу на місці. Про це міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація повідомили у Telegram.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок влучання ворожого БпЛА спалахнула пожежа та відбулася часткова руйнація зовнішньої стіни будинку. Вогнеборці вже ліквідували загоряння. Наразі триває розбір зруйнованих конструкцій. На місці працюють всі відповідні служби.

У «Київпастрансі» поінформували, що рух транспорту вулицею Соломʼянською тимчасово перекрили на ділянці від вулиці Олексіївської до вулиці Максима Кривоноса.

Нагадаємо, 12 листопада в Києві російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку в Соломʼянському районі. Спалахнула пожежа з третього по шостий поверхи девʼятиповерхового житлового будинку. Також сталося часткове руйнування на рівні п’ятого поверху.