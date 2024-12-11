Владимир Зеленский, фото: СBN

https://racurs.ua/n202081-50-svyaschennikov-ubili-rashisty-za-vremya-voyny-zelenskiy.html

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Російські окупанти за час війни вбили 50 священиків і зруйнували близько 700 церков.

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Про це в інтерв’ю СBN заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Росіяни до різних українських церков ставляться приблизно як до школи. Тобто всюди, де вони заходили на наші території, вони знищували школи і церкви. Просто, щоб не залишилося жодного сліду. Тому дуже багато різних священників потрапили у полон, або були вбиті, — наголосив Зеленський.

50 священнослужителів вони вбили. Вбили по різному. Є всі докази, як вони їх катували. За що вони їх катували? Тільки за те, що вони «повинні» були служити патріарху Кірілу та їхній церкві, а священик служить людям та Богу, — додав він.

Зеленський зазначив, що об'єктом нападу російських окупантів також є храми.

Що їм дало те, що вони зруйнували близько 700 церков? Атакували бомбами, ракетами… А там, де вони заходили на територію нашої держави, просто підпалювали, — розповів він.

Джерело: «Укрінформ»