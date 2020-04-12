Коронавирус в Украине: на Днепропетровщине 53 медработника оказались на изоляции из-за контакта с больной

В Украине продолжается вспышка коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n136626-koronavirus-v-ukraine-na-dnepropetrovschine-53-medrabotnika-okazalis-na-izolyacii-iz-za-kontakta.html

Ракурс

В Днепропетровской области из-за контакта с инфицированной коронавирусом медсестрой на изоляции оказались 53 медработника больницы, расположенной в райцентре Петропавловка.

У всех этих медиков взяли анализы на коронавирус, их результаты ожидаются. Об этом сообщает издание «Радіо Свобода» со ссылкой на начальницу отдела санэпиднадзора ГУ Госпотребслужбы в Днепропетровской области Нелю Полюхович.

Отмечается, что инфицированная медсестра контактировала с членами религиозной организации, проводившей в этом райцентре библейскую школу, в которой недавно зафиксировали вспышку коронавируса.

По состоянию на сегодняшнее утро в Днепропетровской области были официально подтверждены 58 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине уже обнаружены почти 2,8 тыс. случаев коронавируса.

Напомним, сегодня стало известно о смерти в результате длительной болезни архимандрита Киево-Печерской лавры Нектария. В лавре недавно коронавирус обнаружили у 30 духовников.